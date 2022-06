Accademia Wushu Sanda, quattro cinture nere

ALESSANDRIA - Quattro nuove cinture nere per l'Accademia Wushu Sanda Alessandria.

Nella sede, in via Colombo 8, esami superati da tutti i 25 atleti. In particolare i quattro che ottengono il massimo traguardo: Alessandro Piras, 17 anni, Alessandro Scala, 18 anni, Thomas Claveri, 16 anni, e Marcello Carena, 17 anni. "La cintura è il premio per tanti anni di allenamenti, di sacrifici, di risultati importanti. Non è un traguardo, è un nuovo punto di partenza - sottolinea il maestro Gianluca D'Agostino, responsabile tecnico dell'Accademia - per continuare a migliorarsi, in tutte le specialità del kung fu wushu, il tao lu tradizionale, quello moderno, la difesa personale e il sanda".

Fra i promossi anche molti bambini, che hanno ottenuto la cintura gialla: Damiano Pelliccia e Alexander Vatulya hanno solo 5 anni, stesso risultato per Laila Piovesan, Giosué Pelliccia, Lorenzo Moro, Giulia Gualco, Matilde Zenato, Alice Cavallero, Valerio Canepari, Marcello Martignetti. Due le cinture blu, Alice Bucelli e Alessandro Scalzi. Quattro le rosse: Elia Settegrana, Nicolas Moscatiello, Lorenzo Ronfani e Marco Alpa. "Tutti rappresentano il vivaio, e il futuro, della nostra Accademia.

Anche nel sanda importanti risultati per Dario Adragna, Lorenzo Alfieri e Matteo Cattaneo, promossi cinture blu, mentre Cristian Laratta e Laura Gallizzi sono cinture gialle.

A esaminare gli atleti la commissione composta da Gianluca D'Agostino, da Alessia e Sonia D'Agostino, Fabio Venditti, Volker Maskaj e dalle cinture nere Matteo Testardini, Andrea Giacobbe e Marie Lys Foco. "Abbiamo dimostrato, una volta di più, di essere una squadra molto unita, che ha saputo affrontare i due anni di pandemia senza mai mollare e, anzi, con grandi risultati". L'anno accademico è terminato, ma gli allenamenti, per gli agonisti, continuano fino a fine luglio, per preparare gli appuntamenti dell'autunno, già in ottobre Coppa Italia di sanda a Zola Predosa, ma ancora prima per i raduni delle nazionali. In ottobre anche i festeggiamenti per il primo lustro dell'Accademia, al PalaCima. "Ci fermeremo solo in agosto, ma dal 1° settembre avremo novità, anche il corso di karate con il maestro Penna"-