Atletico Acqui, ipoteca sulla Prima

ACQUI - Ipoteca sulla Prima Categoria. Al terzo assalto Atletico Acqui è a un passo dalla festa vera. Successo in rimonta, 3-2, nello scontro diretto con il Vigone, la svolta nella ripresa, cambi azzecati e accelerazione. Dopo il pareggio di Capizzi dal dischetto, doppietta di Viazzi.

Contro il Cervere, fra una settimana, due risultati su tre a disposizione.

Fatica, poi la svolta

Domina il caldo. Nel primo quarto d"ora una conclusione per parte, ma fuori bersaglio. La prima occasione è per gli ospiti (25'), Gallo esce dall'area, ma il rinvio di piede è corto, sui piedi di Etzi che prova a sfruttare la porta vuota, ma Manto e Lovisolo chiudono e spazzano via. Al 28' il colpo di testa di Merlo è tra le braccia del portiere. Al 43' Vigone in vantaggio: ripartenza a sinistra, accelerazione per saltare Bosetti, Gallo respinge il tiro cross, ma Etzi riprende e segna.

Tre cambi in avvio di ripresa e proprio da un inserimento di uno dei nuovi, Daja, nasce il rigore, al 6' che Capizzi trasforma per il pareggio dei termali. Grande occasione per il Vigone al 18' , il destro incrociato di Caramucci sfiora il sette. Un minuto dopo l'Atletico ribalta il punteggio: Viazzi si fa largo al limite e con destro perfetto infila ancora Gili. Ancora Viazzi mette al sicuro il risultato al 26', ripartenza per.vie centrali e tiro che non perdona. Nel recupero Daja calcia alle stelle la palla del 4-1. Ribaltamento di fronte e ancora Etzi accorcia, ma non c'è più tempo.

ATLETICO ACQUI: Gallo, Perelli. Manto (38' st Alberti) Perelli. Lovisolo, Bosetti (1' st Bernardi) Nobile, Reggio (33' st Balla),, Viazzi, Marengo (1'st Vela) Merlo (1'st Daja) . All.: Pesce - Boveri

VIGONE: A.Gili, Biranese, Ferrero, Balli, A. Mascia, Mion, Rolle, M. Gili, Etzi, Caramucci, Puddu.