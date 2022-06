Vittoria Rapetti: "Il quarto lancio mi ha dato il tricolore"

ALESSANDRIA - "Con il mio allenatore, Roberto Meda, ci siamo detti che entrare nelle otto di finale agli italiani era l'obiettivo. Dopo i primi tre lanci, con la quinta misura, ero già felice". Ma Vittoria Rapetti, giavellottista dell'Atletica Alessandria, non si è accontentata: al quarto lancio, il primo di finale, ha fatto 44,27, quasi quattro metri in più del suo personale. Una impresa da titolo italiano.

"Non ho esultato, in quel momento, in gara c'erano le due allieve con le migliori misure nazionali. Poi, all'ultimo tentativo, l'unica di grado di raggiungermi ha fatto 23 centimetri in meno. Quasi non mi rendevo conto do aver vinto". Vittoria è al primo anno in categoria e da cadetta, nel 2021, aveva conquistato il bronzo.

Agli italiani all'Arena di Milano, anche Maddalena Paolucci, 12esima sui 200 metri in 25''61 - "grande risultato", sottolinea Meda - e Gloria Lila nella marcia, 28'45''88 sui 5mila, sfidando anche un caldo torrido.