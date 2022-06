Mensa scolastica: iscrizioni dal 7 luglio solo online e con Spid

Apriranno giovedì 7 luglio - e lo saranno fino a venerdì 26 agosto - le iscrizioni alla mensa scolastica di Alessandria: attenzione, perché potranno essere effettuate esclusivamente online e con accesso tramite Spid.

I dati anagrafici del genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale inseriti nella domanda di iscrizione saranno associati al minore per cui si chiede il servizio di Refezione Scolastica e non potranno essere modificati.

La domanda di iscrizione sarà disponibile accedendo al Portale Genitori collegandosi a questo link.

Per chi rinnova la domanda, le credenziali in possesso delle famiglie verranno 'spente' il 6 luglio e non saranno più utilizzabili. Per accedere al Portale si dovrà utilizzare esclusivamente lo Spid del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale i cui dati anagrafici sono già inseriti a Sistema (il Codice Fiscale del genitore si abbina a quello del minore).

Per chi si iscrive per la prima volta, invece, si potrà accedere con Spid del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Palazzo Rosso ricorda che, in caso d’iscrizione di più fratelli, bisognerà effettuare un’iscrizione per ogni bambino ed iscrivere tutti con il nominativo dello stesso genitore/tutore.

La compilazione dell’iscrizione online avviene, come tutte le autocertificazioni, sotto la piena responsabilità del genitore che effettua l’operazione per quanto concerne la correttezza dell’indirizzo di residenza, della scuola, classe e sezione in cui è iscritto/a l’alunno/a, oltre ai dati afferenti alla dichiarazione per il reddito Isee (facoltativi) con scadenza 31 dicembre 2022.

Nota importante per le famiglie già iscritte: il sistema, qualora rilevasse debiti pregressi, il 26 agosto sospenderà la domanda di iscrizione e la riattiverà esclusivamente dopo aver recepito il saldo del debito di eetta e/o buoni pasto rimasti in sospeso.

Come pagare



I pagamenti per rette annuali e buoni pasto ancora in sospeso possono essere eseguiti