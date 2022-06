Il 22 giugno è la Giornata mondiale della foresta pluviale

Ricorre oggi, 22 giugno, la Giornata mondiale della foresta pluviale, World rainforest day.

La prima Giornata Mondiale della Foresta Pluviale è stata lanciata il 22 giugno 2017 da Rainforest Partnership come sforzo collaborativo per sensibilizzare e incoraggiare azioni atte a proteggere le foreste pluviali di tutto il mondo. Rainforest Partnership si dedica alla protezione e alla rigenerazione delle foreste pluviali tropicali attraverso progetti basati sulla comunità Amazzone.

Le foreste pluviali sono fondamentali per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Dipendiamo da loro per il 20% dell’ossigeno che respiriamo e per l’acqua dolce che beviamo. Assorbono il nostro biossido di carbonio, stabilizzano i modelli climatici e ospitano metà delle specie animali e vegetali del mondo. Eppure, ogni minuto perdiamo qualcosa come 40 campi da calcio dalle foreste pluviali.

Una perdita che minaccia la biodiversità mettendo in pericolo la salute del nostro pianeta. La deforestazione provoca il 15% delle emissioni globali di anidride carbonica, accelerando il cambiamento climatico più di tutte le automobili negli Stati Uniti e in Cina messe insieme.

Soluzioni climatiche naturali come la protezione e il ripristino delle foreste, tuttavia, potrebbero invertire le emissioni globali di 1/3 in pochi anni. Questa giornata è un’occasione per celebrare ogni anno questa preziosa risorsa naturale, con azioni concrete per preservarla. Un catalizzatore di consapevolezza, per migliorare i comportamenti di milioni di persone.

