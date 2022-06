Riapre il ponte sulla ferrovia di Valenza, dopo sei anni di attesa

VALENZA - Dopo anni, si apre il ponte sulla ferrovia di Valenza, una fondamentale opera di collegamento per le frazioni ma anche per la zona industriale (e non secondariamente anche la sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco).

A confermare l'avvio al transito dei veicoli, che avverrà oggi poco dopo le 16, appena ultimato il taglio dell'erba, è il Comune.

Il vecchio ponte, ripristinato in questi mesi, era stato chiuso a novembre 2016, ormai quasi 6 anni fa.