‘We Do Better Together’: abbonamenti Bertram

TORTONA – La voglia di "fare meglio" già nel claim della campagna abbonamenti lanciata dalla Bertram Derthona. “We Do Better Together” è infatti il titolo della proposta presentata dal Derthona per la prossima stagione di Serie A. Campagna che prenderà il via ufficialmente dal prossimo lunedì 27 giugno. Obiettivo superare i 450 abbonanti della passata stagione.

Potranno sottoscrivere le tessere stagionali sia gli abbonati dell’annata 2021/22 (con sconto del 7% e possibilità di confermare il proprio posto), sia i nuovi abbonati. Si può acquistare l’abbonamento presso la sede del club, sita in via San Marziano 4 a Tortona (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 nelle due settimane di prelazione), oppure on line sul sito di Vivaticket.

Le gare casalinghe della Bertram si giocheranno ancora al PalaFerraris di Casale Monferrato.

Sul sito del Derthona il dettaglio dei prezzi e delle promozioni (Under 18, Over 65 e famiglie). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Bertram Derthona telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.