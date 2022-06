Novipiù è giovane: ecco Nicolò Castellino

CASALE MONFERRATO – Comincia dai giovani il mercato della JB Monferrato. La società del presidente Simone Zerbinati annuncia il biennale alla guardia (classe 2002) Nicolò Castellino, piemontese prodotto della Novipiù Campus (la società fondata dal main sponsor rossoblù Guido Repetto).

Per il diesse Federico Vignola “Nicolò rappresenta il profilo di giocatore adatto alla nostra squadra: giovane ma pronto al salto di categoria. Sono convinto che, con la sua determinazione e voglia di pallacanestro, conquisterà il pubblico.”

Nell’ultima stagione Castellino si è messo in grande evidenza al debutto in Serie B con la canotta del Langhe Roero Basketball (club nato dall’unione tra Olimpo Alba e Basket Team Bra) conquistando il premio come miglior under e la convocazione in nazionale Under 20 con cui a luglio giocherà gli Europei in Montenegro.

“Sono elettrizzato da questa nuova opportunità – racconta il giocatore - . Ho sempre avuto come obiettivo quello di arrivare a giocare in A2. Da piemontese aver la possibilità di farlo sul proprio territorio è ancora più entusiasmante”.