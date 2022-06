Ristorazione, una cena per Emergency e l'Ucraina

ALESSANDRIA-Per il ciclo Cento Cene, il 30 giugno appuntamento alla Ristorazione Sociale di Alessandria in Viale Milite Ignoto, 1/a

Durante la serata verranno proiettati filmati sulle recenti attività di Emergency e parte del ricavato sarà destinato ai nuovi progetti dell'associazione, ad esempio quelli per la guerra in Ucraina. Alcuni team, infatti, si stanno impegnando per garantire assistenza ai profughi in Moldavia e in Italia e per consegnare farmaci e materiale medico agli ospedali in Ucraina.

Tutto questo perché... "a pagare il prezzo della guerra in Ucraina sono i civili: le vittime dei combattimenti, i milioni di persone che hanno dovuto lasciare il Paese in cerca di un posto sicuro".

Il menù della serata

I volontari di Alessandria saranno presenti con materiale informativo. Per prenotare chiamare il numero 334 195 1774