Il santo di oggi, 24 giugno, è S. Maria Guadalupe Garcia Zavala

Maria nasce a Zapopan, in Messico, nel 1878 in una famiglia che gestisce un negozio di articoli religiosi nei pressi della basilica di Nostra Signora di Zapopan. Fin da giovanissima dimostra una grande generosità verso le persone bisognose.

All'età di 23 anni sente una forte chiamata verso la vita religiosa, al servizio dei poveri e degli ammalati. Rinuncia così al matrimonio che era in programma e fonda, insieme a padre Cipriano Iniguez, la Congregazione delle Serve di Santa Margherita Maria e dei Poveri, per l'assistenza ospedaliera dei malati. Continua la sua attività di benefattrice anche durante la sanguinosa persecuzione religiosa indetta dal Calles tra il 1926 e il 1929 e rischia la vita nascondendo in ospedale alcuni sacerdoti: nonostante questo si prende cura anche dei soldati persecutori feriti e grazie a questo gesto le suore godranno della protezione di questi ultimi.

Spiritualità

Dimostra fin da piccola una grande generosità verso i bisognosi ed è sempre disponibile con tutti. Dei malati, oltre che della salute fisica si occupa anche di quella spirituale. Invita le suore a distaccarsi dal mondo per potersi dedicare con tutte loro stesse ai malati. Per sostenere economicamente la sua Congregazione arriva a mendicare per le strade.

Morte

Muore all'età di 85 anni dopo una lunga malattia: la sua fama di santità si diffonde ben presto. I suoi resti mortali sono venerati a Guadalajara, in Messico e papa Francesco la canonizza nel 2013.