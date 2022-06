Abonante, dopo la festa c'è il futuro

ALESSANDRIA - "Non s'è improvvisato: questa è la vittoria di un progetto che è nato tempo fa e che è stato portato avanti grazie a una coalizione unita". Giorgio Abonante, nuovo sindaco di Alessandria, si racconta. In settimana la Giunta, poi la revisione della macchina comunale. "Deve cambiare qualcosa, per forza". Barosini? "Ha scelto noi, rifiutando offerte importanti arrivate dal centrodestra". Cuttica? "È stato sempre leale".

