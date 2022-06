Il Santo di oggi, 28 giugno, è Sant' Ireneo di Lione

Vescovo e martire

La vita del Santo

Ireneo in greco significa “pacifico”. Nasce a Smirne (Turchia) nel 135 ca. e proviene da una ricca famiglia pagana.

Studia a Roma e riceve un’ottima istruzione sotto la guida di San Giustino. Nel 170 diventa sacerdote a Lione.

Dopo la morte da martire del vescovo Potino, il giovane Ireneo viene inviato in Gallia per sostituirlo. Ireneo si adopera come pacificatore e diventa un importante mediatore fra la cristianità orientale e quella occidentale.

Grazie al fatto che impara la lingua dei barbari, il santo può adoperarsi per diffondere il cristianesimo in Gallia e in Europa.

La Chiesa lo venera come martire.

La morte del Santo

Muore a Lione (Francia) il 28 giugno 202 circa ed è sepolto in una chiesa a lui dedicata.