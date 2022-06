Fontana Ninfee: improvvisato nuotatore nella vasca perimetrale

ACQUI TERME - La nuova fontana delle Ninfee non ha davvero tregua. Alle numerose polemiche di cui è stata protagonista dal giorno della sua inaugurazione si aggiungono anche i festaioli che si improvvisano novelli Paltrinieri. Negli ultimi giorni si è diffuso via social un video che ritrae un giovane sguazzare nella vasca perimetrale dell'impianto intento a emulare (si fa per dire...) le gesta dei campioni in questi giorni impegnati ai Mondiali di nuoto di Budapest, tra le risate di alcuni presenti.

Un episodio che, per quanto goliardico, fa anche capire quanto possa essere sottile la linea di demarcazione tra un utilizzo responsabile del nuovo impianto da parte della cittadinanza e la noncuranza di chi potrebbe fare della fontana il proprio bivacco urbano. Da oggi, a ogni modo, al Comune potrebbe essere suggerita una nuova voce da aggiungere alla lista delle cose da non fare nel nuovo regolamento: "Vietato nuotare nella vasca perimetrale".