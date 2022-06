Il 29 giugno è la Giornata mondiale della sclerodermia

Ricorre oggi, 29 giugno, la Giornata mondiale della sclerodermia. Istituita per la prima volta nel 2009, questa giornata mira a sensibilizzare l'intera popolazione, compresa la comunità medica, in relazione a questa malattia invalidante.

Si tratta di una malattia cronica ed evolutiva, a patogenesi autoimmune (cioè in cui il sistema immunitario aggredisce in maniera anomala costituenti stessi dell’organismo). E’ caratterizzata da un indurimento ed ispessimento della cute. Bersaglio dell’aggressione autoimmunitaria sono considerate le cellule endoteliali, che formano il rivestimento interno dei vasi sanguigni.

Questo fenomeno patologico comporta l’alterazione della microcircolazione e quindi della irrorazione sanguigna nella cute e anche in altri organi, con conseguente stimolo alla maggiore produzione di collagene, una proteina costituente il tessuto connettivo. A questa maggiore produzione di collagene consegue la fibrosi degli organi colpiti che è la principale particolarità della malattia.

Questa giornata rappresenta un'occasione per riconoscere il coraggio di coloro che vivono con la sclerodermia (nota anche come sclerosi sistemica) e per chiedere parità di trattamento e cure per le persone affette dalla malattia, sia in Europa che nel mondo.

Clicca qui per approfondire