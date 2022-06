Ospedale Incontra: in diretta per parlare di ictus

ALESSANDRIA-Sarà un filo diretto contro l’ictus quello che il 29 giugno vedrà dialogare con i cittadini Luigi Ruiz, Direttore di Neurologia, e Ivan Gallesio, Responsabile facente funzioni della Radiologia durante il prossimo appuntamento di "Ospedale Incontra".

In diretta sui social dell’Azienda Ospedaliera a partire dalle ore 16, l’iniziativa sarà dedicata alla gestione e al trattamento dell’ictus, ovvero una patologia che rappresenta la prima causa di invalidità in Italia con circa 90mila ricoveri l’anno di cui il 20% sono recidive.

Cos'è?

Come avranno modo di spiegare i due professionisti dell’Ospedale di Alessandria, l’ictus ischemico si verifica quando un’arteria che irrora l’encefalo viene ostruita dalla formazione di una placca aterosclerotica e/o da un coagulo di sangue che si forma sopra la placca stessa (ictus trombotico) oppure da un coagulo di sangue che proviene dal cuore o da un altro distretto vascolare (ictus trombo-embolico).

I principali fattori di rischio sono ipertensione, fibrillazione atriale, fumo, colesterolo, diabete, vita sedentaria, sovrappeso e familiarità.

In particolare l’ictus è più frequente dopo i 55 anni, ma il 75% dei casi si verificano nelle persone con più di 65 anni, con una prevalenza negli uomini rispetto alle donne.

La diretta

Dopo una prima parte più generica sulla patologia e sui suoi sintomi, Ivan Gallesio e Luigi Ruiz spiegheranno come l’ictus viene trattato all’interno dell’Azienda Ospedaliera, quanto sia importante agire in tempi rapidi e come avviene la collaborazione tra le due strutture di Radiologia e Neurologia.

L’evento sarà trasmesso in diretta su due canali aziendali: la pagina Facebook @aoalessandria e il canale YouTube Ospedale Alessandria