Abonante: “Pronti a lavorare. Darò tutto me stesso”

"La campagna elettorale è finita, ora inizia un'altra storia che vogliamo caratterizzare con lo stesso entusiasmo e con le persone che hanno dato una mano fino a oggi, oltre che con i cittadini che vorranno partecipare a questo progetto amministrativo": è emozionato, il neo-sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, pochi istanti dopo la proclamazione a Palazzo Rosso.

Ma guarda già avanti: "Mi rendo conto forse solamente adesso di ciò che è successo: darò l'anima e tutto me stesso per questo incarico, portando la nostra sensibilità. Caratteristiche che chiederò a chi collaborerà con me in Giunta. Quando gli assessori? Entro la fine della settimana".