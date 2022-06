Debutta il primo beach club griffato Borsalino

A pochi giorni dalla partecipazione in veste di Sponsor a "1000 Miglia 2022", Borsalino annuncia un nuovo, importante, progetto lifestyle: Panama Restaurant Beach Versilia by Borsalino, una destinazione di lusso a Marina di Pietrasanta, realizzata in collaborazione con l’imprenditore Gualtiero Vanelli, fondatore di Civiltà del Marmo.

Situato all’estremità meridionale di Pietrasanta, Panama Restaurant Beach Versilia by Borsalino segna l’inizio di una nuova era nell’esperienza del lusso sulla costa toscana. L’esclusiva struttura vanta 30 tende sulla spiaggia (10 Royale fronte mare, 8 Luxury e 12 Premium affittabili giornalmente), una scenografica area Pool in marmo di Carrara con bar ottagonale, un corner Borsalino, 2 aree Vip e un raffinato ristorante che può ospitare fino a 120 persone. Un luogo dove vivere tutta la giornata, dalla colazione all’after-dinner, immersi nel design e nel glamour.

Panama Restaurant Beach Versilia by Borsalino cattura l’essenza della Versilia più esclusiva attraverso uno dei simboli internazionali dell’eleganza estiva, quel cappello Panama intrecciato a mano che rappresenta la vetta della tradizione artigianale Borsalino. Progettato sotto la direzione artistica di Anna Mocchetti e con la supervisione di Borsalino, lo spazio riflette un concetto di lusso sofisticato, dove stile e ricercatezza sono messe al servizio dell’accoglienza. Marmi pregiati, mobili in midollino, tonalità di sabbia, tortora e verde Landreville plasmano gli ambienti nel segno del relax e del benessere raffinato.

Punto forte dell’esperienza Panama Beach è il ristorante guidato dall’Executive Chef Patrizio Giacomelli che con la sua brigata di 15 persone propone un menù gourmet dai tipici sapori versiliesi. Tra le proposte da segnalare: Esperienza Borsalino, un raviolo a forma di Panama guarnito da tartàre di gamberi viola, servito su un piatto in madreperla, sottopiatto in onice e accompagnato da una flûte di champagne rosé.

“È per noi motivo di grande orgoglio essere partner di Gualtiero Vanelli in questo progetto” ha dichiarato il Direttore Generale Borsalino Mauro Baglietto, “Panama Beach sarà una destinazione rilevante a livello internazionale, in grado di trasmettere la ricca tradizione di eleganza e stile Borsalino in Versilia. Per il brand questo è uno spazio unico dove innovare con bellezza e creatività immergendosi nel lifestyle Borsalino”.

“Sono estremamente soddisfatto di aver portato Borsalino nel mondo dell’hospitality” ha dichiarato l’imprenditore Gualtiero Vanelli, “Panama è l’inizio di un’avventura senza tempo tra due realtà diverse tra loro per storia e manifattura ma tenute saldamente assieme dalla forza della cultura italiana”

Aperto al pubblico dal 10 giugno, Panama Restaurant Beach Versilia by Borsalino verrà inaugurato ufficialmente con un evento in programma il 15 luglio: nella circostanza verrà presentato uno speciale Panama in edizione limitata realizzato da Borsalino e in vendita esclusiva presso il corner del beach club.