Castelnuovo Scrivia: donna trovata morta in casa, disposta l'autopsia

CASTELNUOVO SCRIVIA - Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Alessandria a stabilire le cause della morte di Greta Orsi, 34enne. La donna è stata trovata priva di vita questa mattina nella sua abitazione di Castelnuovo dal compagno. L'uomo ha immediatamente dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelnuovo e Tortona.

La 34enne è stata trovata coricata nel letto. È già stata effettuata una prima ricognizione cadaverica, l’esame non avrebbe evidenziato segni di violenza. Ora bisognerà capire che cosa ha causato la morte. Le indagini sono in corso e al momento non si conoscono altri particolari.