Alessandria: durante la lite spunta il coltello, un ferito

ALESSANDRIA - Una lite avvenuta oggi al quartiere Cristo, in un bar latteria di via Maggioli, si è concluso con una persona medicata all’ospedale per un lieve ferita alla gola. Il gestore è totalmente estraneo ai fatti, è intervenuto per calmare gli animi.

Il diverbio è avvenuto tra un avventore e un uomo che stava entrando nel locale. I due, probabilmente, si conoscevano e non erano in buoni rapporti.

Non è ancora chiaro perché, ma gli animi si sono accesi ed è nata una colluttazione. L’aggressore impugnava un coltello che ha puntato alla gola dell’avversario ed è in quel frangente che un 57enne - abita al Cristo - è rimasto leggermente ferito: l’uomo è stato trasportato all’ospedale dove è stato medicato e giudicato guaribile in una decina di giorni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alessandria.

L’aggressore, anche lui abita al Cristo, è stato denunciato denunciato.