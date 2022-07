Il 2 luglio è la Giornata mondiale degli UFO

Oggi, 2 luglio, ricorre la Giornata mondiale degli UFO (World Ufo Day), in occasione dell'anniversario dell'incidente di Roswell avvenuto nel 1947 e divenuto uno dei più famosi casi di possibile "Ufo crash" della storia: nella cittadina del New Mexico, USA, precipitò un oggetto non identificato riconducendolo a uno o più corpi extraterrestri, recuperati in seguito da militari americani.

L'inchiesta produsse due relazioni:

la prima sosteneva che si trattasse di palloni sonda relativi a un programma segreto del governo Usa, denominato il progetto Mogul ;

; la seconda affermava che i corpi rinvenuti non fossero bensì manichini antropomorfi usati dai soldati.

L'obiettivo dichiarato della celebrazione del 2 luglio è quello di sensibilizzare e incuriosire più persone possibili sull'argomento: per incentivare l'interesse sul sito ufficiale della ricorrenza è pubblicata un lista di film da guardare riguardante il mondo degli UFO. Un altro obiettivo che si pone la giornata è quello di rendere accessibili gli archivi dei governi, a partire da quello degli Stati Uniti, togliendo il segreto militare dai fascicoli che riguardano possibili eventi extraterrestri.

Cosa si intende per UFO?

Il termine UFO è la sigla per "Unidentified flying object" ossia "oggetto volante non identificato", e fu coniato dalla United States Air Force nel 1952 e nella cultura popolare viene anche usato per indicare una navicella spaziale. Quando si parla di UFO si intende, quindi, un'anomalia celeste non contemplata tra i fenomeni terreni e naturali.

Negli Stati Uniti si contano 6mila avvistamenti ogni anno e gli esperti del World Ufo Day fanno sapere che varia tra il 5% e il 20% la percentuale delle osservazioni ancora irrisolte.