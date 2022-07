Il nuovo sindaco alla sagra degli gnocchi

BORGORATTO - Prima Vignale (per il balletto), poi Alessandria (per il tributo a De André al quartiere Cristo), poi Borgoratto.

Dopo giornate impegnative, soprattutto per l'allestimento della giunta, il nuovo sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, si concede serate di svago. Ha partecipato anche alla Sagra degli gnocchi di Borgoratto, uno degli eventi gastronomici più rilevanti della provincia (stasera il gran finale: cena con gnocchi a volontà, poi musica in piazza).

Abonante è ora al lavoro per pensare all'esecutivo: l'obiettivo è "limare" le pretese dei partiti, coniugare esperienza a novità e, soprattutto, mettere gli uomini giusti al posto giusto, senza dimenticare le quote rosa (ma con Barrera, Oneto, Perrone, magari Irene Molina, non ci saranno problemi di "parità di genere").