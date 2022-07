Il santo di oggi, 5 luglio, è sant’Antonio Maria Zaccaria

La vita del Santo

Antonio Maria Zaccaria nacque a Cremona nel 1502 e si laureò in medicina a Padova. Nella città natale scoprì la propria vocazione a trasmettere la parola di Cristo e nel 1528 fu consacrato sacerdote, per poi diventare cappellano della contessa Ludovica Torelli. È grazie a lei e a due cari amici, Giacomo Morigia e Bartolomeo Ferrari, che fondò i Chierici regolari di san Paolo, poi detti Barnabiti per la loro prima sede, la chiesa di San Barnaba.

Fondò poi l’ordine delle Angeliche di san Paolo, il primo esempio di suore fuori dalla clausura, che troverà l’approvazione di Carlo Borromeo, ma la censura del Concilio di Trento, che prescriverà alle donne un monastero. Sempre dedicata al suo apostolo prediletto è la fondazione dei Mariti di san Paolo, dove convergono i laici sposati ma impegnati nella trasmissione del messaggio evangelico.

Il suo entusiasmo nella predicazione non solo scuote la fede di molti cristiani, ma gli vale due denunce per eresia e ribellione. A Roma sarà assolto da entrambe le accuse. Durante una sua missione di pacificazione a Guastalla, il suo fisico lo abbandona e, trasportato a Cremona, muore a trentasei anni. Il suo corpo fu poi trasportato a Milano, nella chiesa di San Barnaba, e nel 1897 fu proclamato santo.