Centauri, il raduno è la più grande vetrina internazionale

ALESSANDRIA - "Il raduno è l'evento internazionale per eccellenza per Alessandria. Deve avere il coinvolgimento di tutti i soggetti che, a vario titolo, possono costruire una accoglienza sempre più ampia, con tante proposte, per far sentire i centauri ospiti graditi e attesi di questa città. Il mio impegno sarà quello di allargare la 'squadra' al fianco di chi organizza". Giorgio Abonante debutta proprio con la presentazione del 77° raduno e le sue parole piacciono molto al Motoclub Madonnina dei Centauri, al suo presidente Riccardo Riva, in questo ruolo da pochi mesi, anche al Moto Club Castellazzo, guidato da Francesco Moretti, e al primo cittadino Gianfranco Ferraris

La sinergia, il concorso di attori diversi per un programma ancora più ricco, sono la garanzia di continuità del più antico evento mototuristico in Europa e il terzo a livello mondiale. Che entrerà nel vivo da venerdì, con l'apertura delle iscrizioni in viale della Repubblica, ma a Castellazzo già giovedì sarà attivo il campeggio. Poi musica, e spettacolo, nel capoluogo e nel paese dove tutto è nato alla fine della seconda guerra mondiale. Musica e cibo venerdì nel piazzale del Santuario, mezzanotte bianca sabato per le vie del paese, sagra del plin e della cima sabato e domenica nell'area attrezzata.

E gli appuntamenti tradizionali: sabato gli scambi dei doni, la funzione per le vittime della strada, l'investitura del presidente d'onore Ivo Odasso, domenica il corteo dal capoluogo al santuario, la messa, la benedizione e poi di nuovo verso la città, per la sfilata tra la folla e davanti al palco d'onore.