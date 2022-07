L’Italia di Okeke vola al debutto del Globl Jam

TORONTO – Esordio volante per l’Italia di Marco Ramondino nel Globl Jam di Toronto.

Gli azzurri si sono imposti per 88-77 sugli Stati Uniti, rappresentati in Canada dalla Baylor University. Miglior marcatore Azzurro è stato il neo 'bertramiano' Leo Okeke con 14 punti e 6 rimbalzi. “Sono partito un po’ contratto, poi mi sono sciolto e credo di aver fatto una buona gara. Come tutti i miei compagni. La squadra ha un ottimo atteggiamento, siamo stati super. Battere Team Usa è una gran bella soddisfazione”. Stasera secondo impegno contro il Brasile, che nella prima giornata ha sfidato i padroni di casa del Canada.

Stati Uniti – Italia 77-88

(11-23, 25-27, 21-21, 20-17)

Stati Uniti: Thamba 8, George 32, Bonner 14, Turner 4, Loveday, Younkin ne, Bridges 3, Grimes 9, Sacks ne, Lohner 7. All. Drew

Italia: Anumba 7, Zampini 8, Esposito 4, Udom 12, Okeke 14, Sarto 4, Palumbo 5, Bartoli 8, Ladurner 9, Caruso 8, Ebeling 6, Filoni 3. All. Ramondino