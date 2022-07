Pernigotti, il "rilancio in proprio" l'ultima trovata dei Toksoz

NOVI LIGURE — Oggi vertice in videoconferenza con il ministero dello Sviluppo economico, per la vertenza Pernigotti, la storica azienda dolciaria di Novi Ligure. La proprietà dell’azienda – presente con Ahmet Toksoz e il nuovo amministratore delegato dell’azienda Gokhan Inceoglu (in carica da aprile) – ha confermato l’interruzione delle trattative con i potenziali partner e ha fatto sapere che procederà al rilancio di marchio e stabilimento con risorse proprie. I sindacati sono scettici, visto che i tempi sono strettissimi, la fabbrica è ferma e la rete vendita è stata smantellata. Fumo negli occhi per ottenere il rinnovo della cassa integrazione, scaduta il 30 giugno? Lo si capirà lunedì, quando è in programma un nuovo incontro, questa volta al ministero del Lavoro.

