Il 7 luglio è la Giornata mondiale del cioccolato

Ricorre oggi, 7 luglio, la Giornata mondiale del cioccolato. La storia del cioccolato è antichissima e risale ai popoli delle civiltà precolombiane dei Maya e degli Aztechi ma, i preziosi semi di cacao, arrivarono in Europa con Cristoforo Colombo.

Dopo il suo quarto viaggio in America, nel corso del quale era sbarcato in Honduras e aveva assaggiato una bevanda a base di cacao, ne aveva portati alcuni in dono a Ferdinando e Isabella d’Aragona, che tuttavia non ne erano rimasti colpiti.

È infatti successivo l’inizio della vera e propria importazione del prodotto nel vecchio continente, grazie a Hernán Cortés. Da quel momento il cioccolato ottenne l’esponenziale successo che tuttora detiene. Si è deciso così, per celebrare uno degli alimenti più amati da sempre in tutto il mondo, di istituire la Giornata mondiale del cioccolato, che cade il 7 luglio, giorno in cui, si dice, fu inventata la prima tavoletta di cioccolata.