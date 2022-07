Il Santo di oggi, 7 luglio, è Beato Benedetto XI

La vita

Nato a Treviso da umile famiglia nel 1240, nel 1257 entrò tra i Domenicani. Venne poi mandato a studiare a Milano. Nel 1286, poco meno che cinquantenne, fu eletto superiore della Lombardia. Nel 1296 fu eletto generale nel Capitolo di Strasburgo e due anni dopo riuscì a stabilire una tregua d’armi tra Filippo il Bello e Edoardo I d’Inghilterra e per questo papa Bonifacio VIII lo creò cardinale. Inviato in Ungheria come legato pontificio per pacificare i pretendenti al trono e le loro fazioni, non riuscì però nell’impresa. Fu poi presente ad Anagni con un altro cardinale accanto al trono di Bonifacio VIII nel giorno in cui il pontefice venne oltraggiato e sequestrato per ordine di Filippo il Bello.

Eletto papa il 22 ottobre 1303 in Vaticano, per favorire la riconciliazione assolse il re e i cardinali che avevano parteggiato per lui. Ma poiché a Roma la sua azione pacificatrice urtava contro difficoltà insuperabili, Benedetto si trasferì a Perugia insieme alla Curia e al tesoro della Chiesa. E lì morì il 7 luglio 1304 dopo solo 8 mesi e 16 giorni di pontificato. Sentendosi venir meno, fece aprire le porte dell’episcopio e ricevette, benedicendo, l’ultimo saluto del popolo. Fu sepolto a Perugia nella chiesa di San Domenico.