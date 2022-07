Pallavolo, Alice Nardo in campo per il titolo europeo

ANDRIA — Il sogno azzurro di Alice Nardo ha un nuovo traguardo da conquistare, il titolo europeo Under 21. La giocatrice di Pozzolo Formigaro, cresciuta nell'Alessandria Volley (e poi Igor Novara e Albese), è nelle 12 dell'Italia, in campo da martedì 12 a domenica 17 in Puglia.

Dopo alcuni collegiali, il ct Luca Pieragnoli ha scelto il gruppo con cui andrà all'assalto dell'oro continentale. La schiacciatrice, scoperta da Massimo Lotta, è una protagonista annunciata.

Otto le squadre ammesse, l'Italia è nella pool 1 con Serbia, Austria e Ucraina, nella 2 ci sono Turchia, Polonia, Danimarca e Israele.

Proprio contro la Turchia l'Italia giocherà due amichevoli, oggi alle 19 al palasport di Andria e domani, alle 20, al PalaTatarella di Cerignola. Esordio martedì 12, alle 20, contro l'Ucraina. Mercoledì 13, sempre alle 20, il confronto con l'Austria, giovedì 14 Italia - Serbia. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali, in programma sabato 16. La finale domenica 17 alle 20.

Tutti gli incontri della pool1 e le fasi finali saranno a Cerignola. Diretta streaming delle gare delle azzurre sul canale youtube della Federazione italiana pallavolo.