Casalbagliano, lunedì l’addio a Simone

ALESSANDRIA - Il dramma di Simone Breggion si è consumato in pochi minuti, ieri sera. Il dolore per la sua morte in queste ore si è riversato sui social, e in tanti si sono stetti attorno alla sua famiglia.

Il rosario verrà recitato domenica, 10 luglio, alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Casalbagliano. I funerali, lunedì 11 luglio, alle 9.30, nella stessa parrocchia.

Simone ha deciso di porre fine alla sua vita, ed è stata la mamma a dare l’allarme e a soccorlerlo per prima.

I medici del 118 e la Polizia, benché intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare nulla per salvarlo.