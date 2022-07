Telemedicina: al via il progetto promosso dalla Fondazione Cigno

OVADA - È stato presentato ieri pomeriggio all'interno del Salone "Padre Giancarlo" del Convento dei Cappuccini di Ovada (e, in precedenza, a Torino) il nuovo progetto sperimentale di "telemedicina" promosso e realizzato dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Cigno, con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.

«Non è un caso che questo progetto nasca da queste parti, in continuità con il modello di assistenza sul territorio “Covi a casa” sperimentato nello stesso Distretto di Ovada – Acqui Terme durante la prima fase della pandemia e diventato la base del protocollo regionale delle cure domiciliari - afferma l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Stiamo partendo con il monitoraggio graduale dei malati cronici da remoto con l’obiettivo di coinvolgere fino a 4.800 pazienti e circa 500 operatori sanitari».

In totale sono quattro le Aziende sanitarie locali coinvolte in questa prima fase della sperimentazione. Anche la piattaforma che verrà utilizzata per questo progetto è stata sviluppata qualche mese fa da un'azienda che ha sede nella nostra provincia. Maggiori informazioni sul numero de "Il Piccolo" in edicola a partire da questa mattina, venerdì 8 luglio.