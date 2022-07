Casale, frontale tra due auto: un morto e quattro feriti

CASALE MONFERRATO - ORE 20.20 - Un uomo di 74 anni, Savino Antonelli, di Trino, è deceduto. Al suo fianco su una Audi A2 viaggiava una donna, del 1972 di nazionalità rumena che è stata ricoverata in codice rosso. Sull'altro veicolo, una Toyota, c'era una famiglia camerunense. Nessuno dei quattro occupanti, un uomo, una donna e due bambini è in pericolo di vita ma sono stati condotti in codice giallo per dinamica all'ospedale.

ORE 18 - È un uomo la vittima del tragico sinistro di Casale Popolo. Nell'altra auto, con a bordo una famiglia, due feriti sono bambini, soccorsi in codice giallo per dinamica. Sul posto ci sono anche i vigli del fuoco, croce verde e i carabinieri.

ORE 17,55 - Sono atterrati i sanitari del 118 inviati in soccorso con l'eliambulanza. Sul posto il primo intervento è stato portato dalla Croce Rossa e dalla Polizia di Stato.

ORE 17,45 - Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la SP31 bis che da Casale porta alla frazione di Popolo. Coinvolte - secondo le prime informazioni - due automobili: il primo provvisorio bilancio conta una vittima e quattro persone ferite. Sul posto in arrivo l'elisoccorso del 118.