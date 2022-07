Pier Guidi è il nuovo leader del Mondiale

MONZA - Terzo posto per comandare il Mondiale.

Alla '6 Ore di Monza' Alessandro Pier Guidi e James Calado sono sul podio e i punti conquistati consegnano la leadership del World Endurance Championship (Wec), scavalcando Bruni, che era avanti di 5 e, dopo la prova di oggi, la quarta del calendario, è secondo a -1.

Dopo la pole position di ieri, il pilota tortonese è stato al comando fin da subito, ma l'ingresso di una safety car ha annullato il vantaggio. A complicare la gara una penalità, uno 'stop and go' di 5 secondi che lo ha fatto scivolare al quarto posto. Rimonta caparbia, scalando una posizione: un 'bronzo' che vale il sorpasso nella classifica generale, 95 punti per l'equipaggio dell'Af Corse, 94 per Bruni su Porsche.

A tifare per Ale i quasi 40 della Scuderia Ferrari Alessandria che hanno esposto il nuovo striscione, enorme, con l'hashtag #aleunodinoi