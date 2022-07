"Le mie difficoltà a salire sul bus"

FRUGAROLO - Simona Bissaco il 22 luglio compirà 42 anni, per 20 ha collaborato con Castellazzo Soccorso e con la Croce Verde di Alessandria. Da un anno e mezzo, per un problema alla schiena, scoperto quasi per caso, ha una disabilità dell’80% e ora cammina con il deambulatore.

Abita a Frugarolo, quasi ogni giorno deve recarsi ad Alessandria soprattutto per le cure in ospedale: salire e scendere dal pullman è un problema.

«Devo chiudere il carrellino prima di salire e sperare ogni volta che l’autista e qualche anima buona mi diano una mano, ma non posso sempre far conto sull’aiuto degli altri. Voglio segnalare un problema che riguarda tante persone» dice. Un problema che non ci sarebbe se i bus fossero dotati di pedane idonee.

I dettagli sul 'Piccolo' di domani.