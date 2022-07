Siccità: Protezione Civile, tre autobotti a Molare

Le autobotti della Protezione Civile sono presenti nel territorio del Comune di Molare per ovviare alla carenza idrica della frazione San Luca.

"Su richiesta del sindaco, coordinata dalla Prefettura, il coordinamento territoriale di Protezione Civile di Alessandria, in accordo con l'ente gestore, è intervenuto per rifornire l'acquedotto che serve la frazione di Molare - spiega il responsabile, Andrea Morchio - Si prospetta un'estate non facile sul fronte idrico: la nostra struttura ha solamente tre autobotti e, su tutto il panorama regionale, siamo pure gli unici ad averne. Bene la dichiarazione dello Stato di emergenza, che dovrà tenere conto delle spese vive che la struttura di volontariato dovrà 'anticipare': la parte più corposa sarà il carburante, che ai prezzi di oggi rischia di mettere in difficoltà il nostro Bilancio".