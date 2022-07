"Aree giochi? Già disponibili interventi mirati"

"Sono lieta che il neo assessore Claudio Falleti, dopo l'ispezione in un'area gioco destinata ai più piccoli, abbia deciso di interpellare gli uffici comunali competenti. In questo modo avrà certamente scoperto che sono già disponibili sia un piano di interventi mirati per l'acquisto di giochi nuovi o in sostituzione di quelli rotti o mancanti, sia le risorse necessarie per procedere": così il consigliere comunale della Lega, Cinzia Lumiera.

"Si tratta di un intervento già affidato e il materiale è previsto arrivi in breve tempo - prosegue - Anche in questo caso, come per il campus universitario, per l'ospedale e per la coesione territoriale, l'auspicio è che il centrosinistra continui con il percorso e la progettualità tracciati dalla giunta Cuttica, senza gettare tutto alle ortiche".