Polo chimico: muore un uomo, sul posto 118 e vigili del fuoco

ORE 10.46 - Dramma questa mattina all'interno del polo chimico: un dipendente di una ditta esterna si sarebbe sentito male mentre stava per iniziare il suo lavoro e si è accasciato. Sul posto sono intervenuti subito la sicurezza interna, 118 e Vigili del Fuoco, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.

ORE 10.25 - I Vigili del Fuoco starebbero effettuando un soccorso a una persona nell'area del polo chimico di Spinetta Marengo. Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.