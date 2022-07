Il santo di oggi, 19 luglio, è Sant'Arsenio il Grande

Eremita

La vita del Santo

Nato a Roma intorno al 354 da nobile famiglia senatoria. Nel 383 l'imperatore Teodosio gli affidò l'educazione dei figli Arcadio e Onorio. Dopo undici anni di servizio, nel 394, in seguito a una profonda crisi spirituale se ne andò nel deserto egiziano. Si narra che Arsenio, chiedendo a Dio una sicura via per giungere alla salvezza, una voce misteriosa gli avrebbe risposto: «Fuggi gli uomini». Arsenio seguì alla lettera il consiglio: sbarcato ad Alessandria d'Egitto, si aggregò alla comunità degli anacoreti di Scete, in pieno deserto. Trascorreva notti intere a pregare e meditare. Una preghiera fatta più di lacrime che di parole, poiché egli ebbe da Dio il “dono del pianto”. Dal 434 al 450 Arsenio dovette vivere lontano da Scete, invasa da una tribù libica. Morì intorno al 450 a Troe presso Menfi. Viene considerato uno dei primi e più importanti padri del deserto.