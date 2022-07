Il 20 luglio è la Giornata mondiale della luna

Il 20 luglio ricorre la Giornata mondiale della luna approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la data fu scelta per commemorare l'uomo che camminò per la prima volta sul satellite nel 1969, evento considerato dalla NASA come "la più grande conquista tecnologica di tutti i tempi".

Il 20 luglio del 1969, infatti, l'Apollo 11 sbarcò sulla luna gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin, e dopo poche ore Armstrong fece i primi passi della storia sul suolo lunare, seguito poi da Aldrin. Nel tempo trascorso in esplorazione raccolsero 47,5 libbre (circa 21,5 kg) di materiale lunare da riportare sulla Terra in modo che potesse essere studiato e analizzato.

L'evento fu seguito anche dalla Terra: televisioni da qualsiasi parte del mondo sintonizzarono le loro trasmissioni per dare più visibilità ed audience possibile all'impresa. "Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità" furono le parole di Armstrong quando toccarono il suolo lunare, e di cui ancora oggi ne abbiamo testimonianza.