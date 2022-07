Il Santo di oggi, 20 luglio, è Beato Luigi Novarese

Sacerdote

La vita

Mons. Luigi Novarese nasce a Casale Monferrato il 29 luglio 1914 da Giusto Carlo e Teresa Sassone, ultimo di nove figli. A nove mesi perde il papà. Viene educato da una madre forte e decisa. A nove anni, dopo una caduta, è colpito da una coxite tubercolare alla gamba destra con ascessi purulenti che producono una sofferenza al limite della sopportazione.

Studia a Roma. Il 17 dicembre 1938, viene ordinato sacerdote nella Basilica di San Giovanni in Laterano e, l’anno successivo, ottiene la licenza in Teologia, la laurea in diritto canonico e il diploma di avvocato della Sacra Rota. Viene chiamato in Vaticano da monsignor Montini, futuro Papa Paolo VI, per occuparsi della corrispondenza.

Nel 1943, fonda la Lega Sacerdotale Mariana per aiutare i sacerdoti infermi. Nel 1947 fonda il Centro Volontari della Sofferenza, l’anno successivo i Silenziosi Operai della Croce e nel 1952 i Fratelli e le Sorelle degli Ammalati. Nel 1960 inaugura la Casa Cuore Immacolato di Maria a Re, prima e unica casa al mondo per esercizi spirituali per i malati. Nel 1970 lascia la Segreteria di Stato e passa alla Conferenza Episcopale Italiana fino al 1977.

Muore il 20 luglio 1984 a 70 anni a Rocca Priora sui colli Albani. Riposa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Roma ed è stato beatificato nel 2013.