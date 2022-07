Monfrà Jazz Fest va in trasferta: questo sabato il concerto in Molise

RIPALIMOSANI (Cb) - Questa settimana il Monfrà Jazz Fest fa pausa in Monferrato - si riprende il 28 luglio alla birreria Moonfrà di Casale - ma la musica di certo non si ferma. Sabato 23 luglio il festival va infatti in trasferta, a Ripalimosani in Molise. Si esibirà alle 22 il quartetto Doctor Jazz feat Borotti.

Il gruppo è capitanato da Giorgio Diaferia alla batteria e vede Giorgio Allara al contrabbasso e al piano Sergio Di Gennaro (che sostituisce l’annunciato Fabio Gorlier, assente per motivi familiari). Ospite è Diego Borotti, sax tenore e direttore artistico da alcuni anni di uno dei festival jazz più importanti d'Italia, il Torino Jazz Festival.

Il concerto è il risultato di una collaborazione che dura da tre anni tra ‘Borgo in Jazz’ e Monfrà Jazz Fest. Il gemellaggio è naturalmente nei due sensi: Nicola Concettini, direttore artistico del festival in Molise, da tre anni è presente nel cartellone del Monfrà Jazz Fest e grazie a lui il pubblico monferrino ha potuto conoscere musicisti e nomi importanti del panorama jazz del centro e sud d’Italia.