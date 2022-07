Salvini apre la terza boutique a Shangai

SHANGHAI - Salvini, il marchio di gioielleria di proprietà del valenzano gruppo Damiani che celebra nel mondo 'l’Italian Contemporary Jewelry' consolida la sua posizione in Cina con l’apertura di una nuova boutique presso il Citic Plaza di Shanghai, shopping mall situato nella prestigiosa West Nanjing Road, all’interno di uno dei business district più importanti della città.

Lo store vanta una facciata imponente su strada dove è ritratto il nuovo percorso d’immagine del brand grazie a maxi-scatti vivaci, originali e frizzanti. Con l’apertura di questo punto vendita, il terzo nella metropoli cinese, Salvini prosegue il suo processo di espansione internazionale. Nel 2021 ha ampiamente superato i risultati del 2019 ed è ancora in forte in crescita nella prima parte di quest’anno. Continuerà inoltre a investire in Italia e all’estero, proseguendo sulla strada delle aperture strategiche, come testimonia anche la recente acquisizione della boutique al civico 21 di Piazza Duomo a Milano.