Casale al lavoro. Con Gonella in più

CASALE - La stagione 2022 - 2023 è già iniziata per il Casale Fbc.

Dopo i test, medici e tecnici, è iniziato, al 'Bianchi' di Oltreponte, il preraduno per confermati e nuovi acquisti, agli ordini di Marco Sesia e del suo staff.

Il mercato, però, è ancora aperto: al gruppo si è aggregato la new entry per l'attacco, Fabio Gonella, classe 2000, elemento molto duttile che, nelle precedenti esperienze in D, è stato utilizzato sulle corsie esterne, ala destra e sinistra, ma anche come seconda punta, trequartista e attaccante centrale.

Un elemento che offre al tecnico la possibilità di variare assetto tattico, anche a gara in corso

Prodotto del vivaio granata, fino alla Primavera, Gonella ha giocato molto in D (80 presenze, 13 gol), Bra, Saluzzo e Sestri Levante, con cui ha disputato l'ultima stagione, 23 gare e 4 reti all'attivo.