Il 24 luglio è la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Tutte le diocesi, le parrocchie e le comunità ecclesiali celebrano oggi, 24 luglio, la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani.

l tema di quest'anno, indicato da Papa Francesco, è “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal. 92, 15). In questo modo, il Santo Padre vuole offrire agli anziani un progetto esistenziale: essere “artefici della rivoluzione della tenerezza”.

Sono due, infatti, i modi principali per partecipare alla Giornata, suggeriti dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita: celebrando una Messa oppure visitando gli anziani soli. Tra le raccomandazioni, “quella di visitare o accompagnare gli anziani soli. La Chiesa concede infatti l’indulgenza plenaria per questo atto a coloro che lo compiono nei giorni vicini al 24 luglio”.

In questo senso, il Santo Padre afferma nel messaggio della giornata che “visitare gli anziani soli è un’opera di misericordia del nostro tempo”. Papa Francesco ha stabilito che questa giornata si celebri ogni anno la quarta domenica di luglio, intorno alla festa dei Santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù.

Clicca qui per approfondire