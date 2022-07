Al 118, picco di chiamate (causa calore)

ALESSANDRIA - Picchi di caldo, ma anche picchi (o quasi) di chiamate alla centrale 118 di Alessandria.

Da mezzanotte alle 20 di oggi, infatti, sono state ben 392 le telefonate al servizio emergenze e almeno un terzo di queste sono state dovute all'ondata di caldo anomalo che, in questi giorni, sta investendo (anche) la nostra provincia.

A chiedere soccorso, soprattutto persone anziane con patologie pregresse: l'afa non ha fatto che incidere negativamente in particolare sulle vie respiratorie.

Ma fa caldo anche in ospedale: è di stamani la denuncia al 'Piccolo' di un dipendente che sostiene: "In queste condizioni è difficile lavorare".

«In reparto temperature altissime:

a rischio noi e i pazienti» Un operatore dell'ospedale di Alessandria racconta il difficile momento che lui e i suoi colleghi stanno vivendo

Il meteo

Intanto, stasera, le condizioni meteo sono cambiate. E le previsioni danno pioggia. Che è tanto attesa, anche se è innegabile il timore di temporali particolarmente violenti. Non a caso l'Arpa, per la giornata di domani, ha diramato un'allerta gialla per Casalese e Basso Monferrato.