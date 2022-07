Il santo di oggi, 25 luglio, è San Giacomo il maggiore

La vita

Giacomo fu uno dei dodici Apostoli di Gesù ed è detto "il maggiore" per distinguerlo dall'altro Giacomo, il minore, cugino di Gesù. Nacque in Galilea circa dodici anni prima di Cristo. Era fratello di S. Giovanni, figlio di Zebedeo pescatore in Betsaida. Gesù lo chiama "figlio del tuono" per il suo carattere impulsivo. Giacomo e il fratello Giovanni ricevono la chiamata di Gesù mentre sono con la loro barca sulla riva del lago: immediatamente lasciano il padre e i garzoni sull'imbarcazione e lo seguono senza alcun indugio. San Giacomo è testimone dei principali eventi della vita di Gesù e, secondo la tradizione, è il primo evangelizzatore della Spagna: in questa terra edifica la cattedrale di Saragozza in onore della Vergine dopo aver assistito a una sua apparizione.

La morte

E' il primo degli Apostoli a essere martirizzato: viene fatto decapitare nel 42 da Erode Agrippa che pensa in tal modo di compiacere gli ebrei. La leggenda racconta che, sulla via del luogo del martirio, Giacomo si imbatte in un uomo incapace di camminare che gli chiede di guarirlo. L'Apostolo pronuncia queste parole: "In nome di Gesù alzati guarito e loda il Salvatore" e l'uomo guarisce all'istante. A quel punto uno dei carnefici si inginocchia ai piedi di Giacomo, si converte e per questo motivo viene martirizzato insieme a lui.