I santi di oggi, 26 luglio, sono Anna e Gioacchino

Anna e Gioacchino i veri nonni materni di Gesù. Sono ormai sposi anziani senza prole quando il Signore concede loro una figlia, Maria, la futura madre di Gesù. Gioacchino, accusato di indegnità per la mancanza di discendenza, si ritira per 40 giorni nel deserto dove si dedica alla preghiera. Gli appare un angelo che gli annuncia la gravidanza della moglie e anche Anna riceve lo stesso annuncio. Gioacchino in segno di ringraziamento offre in sacrificio agnelli, vitelli e capretti. I vangeli non parlano dei genitori della Madonna ma la tradizione dà il nome di Gioacchino al padre e di Anna alla madre della Vergine. Il culto di Anna si diffonde a partire dal VI secolo mentre quello di Gioacchino dal XIV secolo.