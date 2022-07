Alessandria - Longo: sarà separazione?

ALESSANDRIA - Ci sarà Moreno Longo a dirigere la prima seduta della nuova stagione dei Grigi?

Le prossime ore saranno decisive: ci sarebbe, infatti, un confronto in atto tra la proprietà e il tecnico. Nell'incontro con i rappresentanti del Centro Coordinamento Luca Di Masi aveva ribadito che l'allenatore era sotto contratto, avanzando, però qualche riserva sul fatto che avrebbe proseguito la sua esperienza con i Grigi.

Ora Longo potrebbe valutare la proposta della società per una risoluzione del contratto che lo lega al club fino a giugno 2023. A determinare questa svolta non sarebbe tanto la prospettiva di essere 'separato in casa' , ma le scelte di mercato, nessuno dei 12 sotto contratto utilizzabili, e tutti in partenza, solo under e ragazzi della Primavera/2 e qualche prestito di A e B, di cui ancora non c'è, però, traccia.

La decisione finale potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni, a preparazione iniziata.