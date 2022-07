Cassine, tamponamento a catena sulla provinciale

CASSINE - Tamponamento tra tre veicoli lungo la Sp30 in uscita da Cassine, in direzione Alessandria. A essere coinvolti sono state due vetture e un furgone, che ha parzialmente terminato la sua corsa nel fosso a margine della carreggiata. Non sembrano esserci feriti di rilevante entità, ma i soccorsi e le forze dell'ordine devono ancora giungere sul posto.