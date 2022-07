Divorzio Longo - Alessandria

ALESSANDRIA - Una separazione annunciata, che diventa realtà a poche ore dall'inizio della preparazione: Moreno Longo non è più l'allenatore dell'Alessandria.

Che ci fosse una trattativa per la risoluzione da un paio di giorni era una certezza: evidentemente è stato trovato un accordo tra le parti e anche Luca Di Masi, che già ai tifosi aveva ventilato questa possibilità, ha detto sì.

Alessandria - Longo: sarà separazione? Ci sarebbe una trattativa tra la proprietà e il tecnico

Risoluzione consensuale per l'allenatore della storica serie B, per il suo vice Dario Migliaccio e per il preparatore Paolo Nava. Con i ringraziamenti e gli auguri di rito.

Da domani, dunque, chi dirigerà la preparazione? Il tecnico della Primavera o un nuovo mister che accetterà il 'progetto 22-23'?