Gravi danni al centro sportivo acquese

Acqui Terme - I temporali che si sono abbattuti in queste ore su tutta la provincia con vento forte e pioggia hanno danneggiato gravemente l'Acqui Sporting Club, nuovo centro sportivo nella città termale dedicato soprattutto al padel e al beach volley.

Le immagini postate su Facebook da uno dei gestori sono eloquenti: strutture metalliche piegate, coperture strappate. "in pochi minuti è crollato tutto quello per cui abbiamo lavorato in questi ultimi due anni".